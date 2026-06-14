ETV Bharat / Videos

तमिलनाडु: रामेश्वरम में आस्था का सैलाब, अमावस्या पर प्रार्थनाएं और विशेष अनुष्ठान - RITUALS ON AMAVASYA IN RAMESWARAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
रामेश्वरम में आस्था का सैलाब (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 14, 2026 at 11:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रविवार सुबह तमिलनाडु के मंदिर शहर रामेश्वरम में अग्नि तीर्थम घाट पर आस्था और भक्ति का माहौल दिखा. हिंदू कैलेंडर के मुताबिक अमावस्या के मौके पर पूरे इलाके से हजारों भक्त बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित इस पवित्र घाट पर जमा हुए. इस मौके पर भक्तों ने अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना की और खास रस्में निभाईं, साथ ही अपने परिवारों की भलाई और खुशहाली के लिए आशीर्वाद भी मांगा. घाटों पर जमा श्रद्धालु न सिर्फ स्थानीय निवासी थे, बल्कि राज्य के अलग-अलग हिस्सों से भी आए थे. हिंदू परंपरा और आध्यात्मिकता में अमावस्या का खास महत्व है। इसे आत्म-चिंतन, प्रार्थना और पूर्वजों को याद करने का दिन माना जाता है. 

रविवार सुबह तमिलनाडु के मंदिर शहर रामेश्वरम में अग्नि तीर्थम घाट पर आस्था और भक्ति का माहौल दिखा. हिंदू कैलेंडर के मुताबिक अमावस्या के मौके पर पूरे इलाके से हजारों भक्त बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित इस पवित्र घाट पर जमा हुए. इस मौके पर भक्तों ने अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना की और खास रस्में निभाईं, साथ ही अपने परिवारों की भलाई और खुशहाली के लिए आशीर्वाद भी मांगा. घाटों पर जमा श्रद्धालु न सिर्फ स्थानीय निवासी थे, बल्कि राज्य के अलग-अलग हिस्सों से भी आए थे. हिंदू परंपरा और आध्यात्मिकता में अमावस्या का खास महत्व है। इसे आत्म-चिंतन, प्रार्थना और पूर्वजों को याद करने का दिन माना जाता है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMESHWARAM
रामेश्वरम का अग्नि तीर्थम घाट
मंदिर शहर रामेश्वरम
HINDU CALENDER
RITUALS ON AMAVASYA IN RAMESWARAM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

मां यमुना स्वच्छता अभियान

दिल्ली में 'मां यमुना स्वच्छता अभियान': मशीनों से सफाई और जन-जागरूकता अभियान

June 14, 2026 at 10:53 PM IST
जगमगा उठा भुवनेश्वर

ओडिशा: प्रकृति और नारीत्व का त्योहार 'राजा परबा' शुरू, जगमगा उठा भुवनेश्वर

June 14, 2026 at 10:47 PM IST
रामसेतु के पत्थरों की याद दिलातीं अमरावती की ईंटें

रामसेतु के पत्थरों की याद दिलातीं अमरावती की ईंटें: पानी में डूबतीं नहीं, तैरती हैं ईंटें

June 14, 2026 at 10:40 PM IST
डूबने से 3 बच्चों समेत 4 की मौत

कृष्णा नदी में पलटी नाव: डूबने से 3 बच्चों समेत 4 की मौत

June 14, 2026 at 8:50 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.