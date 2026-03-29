टीवीके प्रमुख विजय ने रविवार को घोषणा की कि वे 23 अप्रैल को होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में दो विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे. विजय और उनकी पार्टी का ये पहला चुनाव है. उन्होंने कहा कि चेन्नई के पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व से वे पार्टी के उम्मीदवार होंगे. विजय ने नुंगमबक्कम के एक प्रमुख होटल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी की. पार्टी प्रमुख विजय ने वरिष्ठ पार्टी नेताओं और अपनी आतंरिक टीम के सदस्यों को उम्मीदवार बनाया है.... एन. आनंद, आधव अर्जुन, आर. अरुणराज, सी.टी.आर. निर्मल कुमार और के. ए. सेंग्कोट्टैयन को टी. नगर, विल्लीवाक्कम, गोबिचेट्टीपलयम और तिरुप्परनकुंड्रम सीट से टिकट दिया है. विजय ने एक बार फिर दोहराया कि चुनावी लड़ाई टीवीके के जन गठबंधन और स्टालिन के गठबंधन के बीच है. उन्होंने डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन को जोड़तोड़ का गठबंधन बताया. युवाओं के लिए अपने एजेंडा को विजय ने गारंटी बताया. विजय ने इसके अलावा तमिलनाडु को नशामुक्त बनाने, कक्षा 12 से पीएचडी तक 20 लाख रुपये तक बिना गिरवी के ऋण की गारंटी का वादा किया है. तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 23 अप्रैल को होंगे, मतगणना 4 मई को होगी.