तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: चुनावी आहट और बुनकरों की पुकार, मदुराई की हथकरघा साड़ियों को सरकारी संजीवनी का इंतजार - ELECTIONS CALL AND WEAVERS CALL
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Published : April 20, 2026 at 8:28 PM IST
लकड़ी के करघों पर कसे हुए धागे... सधे हाथों की कुशल रफ्तार... और लयबद्ध आवाज के साथ आकार पकड़ती खूबसूरत साड़ी. मदुराई की छोटी बुनाई इकाइयों में हथकरघों की ऐसी आवाज सदियों से गूंजती आ रही है, लेकिन अब ये आवाज धीमी पड़ रही है. ये कठोर सच्चाई का नतीजा है. बुनकरों की घंटों शारीरिक मेहनत, कम कमाई और अनिश्चित भविष्य हथकरघा शिल्प पर ग्रहण लगा रहे हैं.
बुनकरों का कहना है कि इन्हीं हालात को देखते हुए युवा पीढ़ी इस शिल्प से दूर होती जा रही है. ऐसे में इस शिल्प का भविष्य अंधकार में है. तमाम चुनौतियों के बावजूद, मदुराई के हथकरघा साड़ियों की मांग देश भर में है. किफायती और गुणवत्ता के लिए मशहूर साड़ियों की मांग लगातार बनी हुई है, लेकिन व्यापारियों की शिकायत है कि इस शिल्प को जिंदा रखने के लिए सरकारी मदद कम होती जा रही है.
बुनकरों और व्यापारियों का कहना है कि इस उद्योग को बनाए रखने के लिए सरकार का मजबूत सहयोग और सुनिश्चित खरीद जरूरी है. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नजदीक हैं. हथकरघा उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि समय रहते की गई सरकारी दखल ही तय करेगी कि इस शिल्प की सदियों पुरानी परंपरा कायम रहेगी या इतिहास के पन्नों में खो जाएगी.
लकड़ी के करघों पर कसे हुए धागे... सधे हाथों की कुशल रफ्तार... और लयबद्ध आवाज के साथ आकार पकड़ती खूबसूरत साड़ी. मदुराई की छोटी बुनाई इकाइयों में हथकरघों की ऐसी आवाज सदियों से गूंजती आ रही है, लेकिन अब ये आवाज धीमी पड़ रही है. ये कठोर सच्चाई का नतीजा है. बुनकरों की घंटों शारीरिक मेहनत, कम कमाई और अनिश्चित भविष्य हथकरघा शिल्प पर ग्रहण लगा रहे हैं.
बुनकरों का कहना है कि इन्हीं हालात को देखते हुए युवा पीढ़ी इस शिल्प से दूर होती जा रही है. ऐसे में इस शिल्प का भविष्य अंधकार में है. तमाम चुनौतियों के बावजूद, मदुराई के हथकरघा साड़ियों की मांग देश भर में है. किफायती और गुणवत्ता के लिए मशहूर साड़ियों की मांग लगातार बनी हुई है, लेकिन व्यापारियों की शिकायत है कि इस शिल्प को जिंदा रखने के लिए सरकारी मदद कम होती जा रही है.
बुनकरों और व्यापारियों का कहना है कि इस उद्योग को बनाए रखने के लिए सरकार का मजबूत सहयोग और सुनिश्चित खरीद जरूरी है. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नजदीक हैं. हथकरघा उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि समय रहते की गई सरकारी दखल ही तय करेगी कि इस शिल्प की सदियों पुरानी परंपरा कायम रहेगी या इतिहास के पन्नों में खो जाएगी.