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तमिलनाडु: तिरुवल्लूर में फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव, दो की मौत - AMMONIA GAS LEAK IN THIRUVALLUR

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तिरुवल्लूर में फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 21, 2026 at 9:43 PM IST

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तिरुवल्लूर जिले में एक झींगा एक्सपोर्ट फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव होने से दो मजदूरों की जान चली गई. साथ ही 40 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस के मुताबिक, तिरुवल्लूर जिले में पेरियापलायम के पास एक गांव में एक प्राइवेट झींगा एक्सपोर्ट फैक्ट्री चलती है. रविवार दोपहर करीब 1:00 बजे, फैक्ट्री में अचानक अमोनिया गैस का रिसाव हो गया. कुछ ही मिनटों में, फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारी एक के बाद एक बेहोश होने लगे. इसके बाद, लोगों की मदद से, उन्हें दो स्थानीय प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चलता है कि 40 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने अमोनिया गैस लीक की घटना की जांच के लिए एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया है. औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के निदेशक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी और सार्वजनिक स्वास्थ्य के एडिशनल डायरेक्टर कमेटी के सदस्य होंगे, जो 24 घंटे में अंतरिम रिपोर्ट और 3 दिन में फाइनल रिपोर्ट देगी.

तिरुवल्लूर जिले में एक झींगा एक्सपोर्ट फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव होने से दो मजदूरों की जान चली गई. साथ ही 40 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस के मुताबिक, तिरुवल्लूर जिले में पेरियापलायम के पास एक गांव में एक प्राइवेट झींगा एक्सपोर्ट फैक्ट्री चलती है. रविवार दोपहर करीब 1:00 बजे, फैक्ट्री में अचानक अमोनिया गैस का रिसाव हो गया. कुछ ही मिनटों में, फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारी एक के बाद एक बेहोश होने लगे. इसके बाद, लोगों की मदद से, उन्हें दो स्थानीय प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चलता है कि 40 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने अमोनिया गैस लीक की घटना की जांच के लिए एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया है. औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के निदेशक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी और सार्वजनिक स्वास्थ्य के एडिशनल डायरेक्टर कमेटी के सदस्य होंगे, जो 24 घंटे में अंतरिम रिपोर्ट और 3 दिन में फाइनल रिपोर्ट देगी.

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