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सज गई रामनगरी! दीपोत्सव की शोभायात्रा में बिखरे संस्कृति के रंग, झांकियों और लोकनृत्यों ने मोहा मन

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अयोध्या दीपोत्सव. (Video Credit; ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 7, 2026 at 2:26 PM IST

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अयोध्या: रामनगरी में दीपोत्सव का भव्य शुभारंभ श्रीराम शोभायात्रा के साथ हो रहा है, जिसमें रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर आधारित आकर्षक झांकियां शामिल है, जो हर किसी का मन मोह रही हैं. इस बार 30 लाख से अधिक दीपों से रामनगरी को रोशन करने की तैयारी है. राम की पैड़ी समेत 56 घाटों पर आज एक साथ दीप प्रज्ज्वलित होंगे, वहीं सरयू तट पर 2,151 वेदाचार्यों और अर्चकों के मंत्रोच्चार के बीच होने वाली महाआरती उत्सव की दिव्यता को विस्तार देगी. करीब 28 मिनट के भव्य शो में भारतीय परंपरा, आधुनिक तकनीक और मंचीय प्रस्तुतियों का समायोजन राम भक्तों के समक्ष रामायण के प्रसंगों को प्रस्तुत किया जाएगा. 

अयोध्या: रामनगरी में दीपोत्सव का भव्य शुभारंभ श्रीराम शोभायात्रा के साथ हो रहा है, जिसमें रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर आधारित आकर्षक झांकियां शामिल है, जो हर किसी का मन मोह रही हैं. इस बार 30 लाख से अधिक दीपों से रामनगरी को रोशन करने की तैयारी है. राम की पैड़ी समेत 56 घाटों पर आज एक साथ दीप प्रज्ज्वलित होंगे, वहीं सरयू तट पर 2,151 वेदाचार्यों और अर्चकों के मंत्रोच्चार के बीच होने वाली महाआरती उत्सव की दिव्यता को विस्तार देगी. करीब 28 मिनट के भव्य शो में भारतीय परंपरा, आधुनिक तकनीक और मंचीय प्रस्तुतियों का समायोजन राम भक्तों के समक्ष रामायण के प्रसंगों को प्रस्तुत किया जाएगा. 

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