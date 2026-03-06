संजू सैमसन के शानदार अर्द्धशतक और जसप्रीत बुमराह की बेहतरीन गेंदबाजी की मदद से भारत ने गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर खेले गए टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को सात रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई.

संजू सैमसन ने 42 गेंदों पर 89 रन बनाए, उन्हें किस्मत का भी साथ मिला और उन्होंने टूर्नामेंट में लगातार दूसरी बार पचास रन का आंकड़ा पार किया. इसी की बदलौत भारत ने सात विकेट पर 253 रन का बड़ा स्कोर बनाया. ये टूर्नामेंट के इतिहास में किसी नॉक-आउट मैच में सबसे बड़ा स्कोर है.

वानखेड़े के मैदान पर ये एक अच्छा स्कोर था, लेकिन जैकब बेथेल ने 48 गेंदों पर 105 रन बनाकर इंग्लैंड की शानदार वापसी कराई. इंग्लैंड ने खराब शुरुआत के बाद पावरप्ले में 68 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे. हालांकि आखिरी ओवरों में जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के लिए एक्स फैक्टर साबित हुए. उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को छकाते हुए चार ओवर में 33 रन देकर एक विकेट हासिल किया. इसी वजह से इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में सात विकेट पर 246 रनों के स्कोर तक ही पहुंच पाई. लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप फाइनल में पहुंची भारतीय टीम खिताबी मुकाबले में रविवार को अहमदाबाद में न्यूजीलैंड से दो-दो हाथ करेगी.