ETV Bharat / Videos

टी20 विश्व कप फाइनल: भारत की जीत के लिए विशेष प्रार्थना - PRAYERS FOR INDIA VICTORY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
टी20 विश्व कप फाइनल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 7, 2026 at 9:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी भर से क्रिकेट प्रशंसक गंगा घाटों पर जमा हुए और रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले टी20 विश्व कप फाइनल में भारत की जीत के लिए प्रार्थना की. अपने पसंदीदा क्रिकेटर की तस्वीरें लिए और भारतीय तिरंगा झंडे के साथ प्रशंसकों ने टीम की सफलता के लिए विशेष अनुष्ठान किए.  इस दौरान लोगों में जबर्दस्त उत्साह देखा गया. 

टी20 विश्व कप का बहुचर्चित भारत-न्यूजीलैंड फाइनल रविवार को अहमदाबाद में खेला जाएगा. भारत लगातार दो बार टी20 विश्व कप जीतने वाला पहला देश बनने की कोशिश करेगा, वहीं न्यूजीलैंड इस सीरीज में अपना पहला खिताब जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहा है. 

वाराणसी भर से क्रिकेट प्रशंसक गंगा घाटों पर जमा हुए और रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले टी20 विश्व कप फाइनल में भारत की जीत के लिए प्रार्थना की. अपने पसंदीदा क्रिकेटर की तस्वीरें लिए और भारतीय तिरंगा झंडे के साथ प्रशंसकों ने टीम की सफलता के लिए विशेष अनुष्ठान किए.  इस दौरान लोगों में जबर्दस्त उत्साह देखा गया. 

टी20 विश्व कप का बहुचर्चित भारत-न्यूजीलैंड फाइनल रविवार को अहमदाबाद में खेला जाएगा. भारत लगातार दो बार टी20 विश्व कप जीतने वाला पहला देश बनने की कोशिश करेगा, वहीं न्यूजीलैंड इस सीरीज में अपना पहला खिताब जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहा है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

PRAYERS FOR INDIA VICTORY
टी20 विश्व कप फाइनल
भारत की जीत के लिए विशेष प्रार्थना
गंगा तट पर प्रार्थना
PRAYERS FOR INDIA VICTORY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

समुद्री लहरों से हजारों परिवारों को मिलेगी राहत

चेल्लानम में 7.36 किलोमीटर लंबी समुद्री दीवार तैयार, समुद्री लहरों से हजारों परिवारों को मिलेगी राहत

March 7, 2026 at 8:07 PM IST
बच्चों की जिंदगी संवारने में जुटीं लीला ईसो

महिला दिवस विशेष: रेड लाइट एरिया के बच्चों की जिंदगी संवारने में जुटीं लीला ईसो

March 7, 2026 at 8:03 PM IST
उत्तरी बंगाल के चाय निर्यातक परेशान

ईरान-इजराइल-अमेरिका युद्ध: उत्तरी बंगाल के चाय निर्यातक परेशान

March 7, 2026 at 5:21 PM IST
ग्रीन एनर्जी पर नितिन गडकरी का बड़ा खुलासा

ग्रीन एनर्जी पर नितिन गडकरी का बड़ा खुलासा, गडकरी बोले-पेट्रोलियम लॉबी उनके पीछे पड़ी है

March 7, 2026 at 5:04 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.