वाराणसी भर से क्रिकेट प्रशंसक गंगा घाटों पर जमा हुए और रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले टी20 विश्व कप फाइनल में भारत की जीत के लिए प्रार्थना की. अपने पसंदीदा क्रिकेटर की तस्वीरें लिए और भारतीय तिरंगा झंडे के साथ प्रशंसकों ने टीम की सफलता के लिए विशेष अनुष्ठान किए. इस दौरान लोगों में जबर्दस्त उत्साह देखा गया.

टी20 विश्व कप का बहुचर्चित भारत-न्यूजीलैंड फाइनल रविवार को अहमदाबाद में खेला जाएगा. भारत लगातार दो बार टी20 विश्व कप जीतने वाला पहला देश बनने की कोशिश करेगा, वहीं न्यूजीलैंड इस सीरीज में अपना पहला खिताब जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहा है.