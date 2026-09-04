नेपाल में अपनों की आत्मा की शांति के लिए प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार, कुश के पुतलों का दाह संस्कार

नेपाल में 26 अगस्त को अचानक आई विनाशकारी बाढ़ को पूरी दुनिया ने देखा. इस भीषण प्राकृतिक आपदा में अब तक 1,259 लोग मारे गए हैं, जबकि 5 हजार से ज्यादा लापता बताए जा रहे हैं. इतने दिनों तक अपने सगे-संबंधियों के बारे में कोई जानकारी न मिलने के कारण अब उनके परिवारों ने उनका प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया है. लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की जाने वाली रस्मों और प्रार्थनाओं में भाग लेने के लिए मंदिर के अंदर शरण ली. जिन भक्तों के रिश्तेदार बाढ़ में लापता हो गए थे, वे अपनी तस्वीरें लाए और उन्हें पुजारियों को दे दिया, ताकि वे उन्हें अंदर जलाई गई छोटी सी आग में पवित्र मंत्रों, घंटियों और झांझों की आवाज के बीच जला सकें.