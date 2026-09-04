ETV Bharat / Videos

नेपाल में अपनों की आत्मा की शांति के लिए प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार, कुश के पुतलों का दाह संस्कार

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
कुश के पुतलों का दाह संस्कार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2026 at 10:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

 नेपाल में 26 अगस्त को अचानक आई विनाशकारी बाढ़ को पूरी दुनिया ने देखा. इस भीषण प्राकृतिक आपदा में अब तक 1,259 लोग मारे गए हैं, जबकि 5 हजार से ज्यादा लापता बताए जा रहे हैं. इतने दिनों तक अपने सगे-संबंधियों के बारे में कोई जानकारी न मिलने के कारण अब उनके परिवारों ने उनका प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया है. लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की जाने वाली रस्मों और प्रार्थनाओं में भाग लेने के लिए मंदिर के अंदर शरण ली. जिन भक्तों के रिश्तेदार बाढ़ में लापता हो गए थे, वे अपनी तस्वीरें लाए और उन्हें पुजारियों को दे दिया, ताकि वे उन्हें अंदर जलाई गई छोटी सी आग में पवित्र मंत्रों, घंटियों और झांझों की आवाज के बीच जला सकें.

 नेपाल में 26 अगस्त को अचानक आई विनाशकारी बाढ़ को पूरी दुनिया ने देखा. इस भीषण प्राकृतिक आपदा में अब तक 1,259 लोग मारे गए हैं, जबकि 5 हजार से ज्यादा लापता बताए जा रहे हैं. इतने दिनों तक अपने सगे-संबंधियों के बारे में कोई जानकारी न मिलने के कारण अब उनके परिवारों ने उनका प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया है. लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की जाने वाली रस्मों और प्रार्थनाओं में भाग लेने के लिए मंदिर के अंदर शरण ली. जिन भक्तों के रिश्तेदार बाढ़ में लापता हो गए थे, वे अपनी तस्वीरें लाए और उन्हें पुजारियों को दे दिया, ताकि वे उन्हें अंदर जलाई गई छोटी सी आग में पवित्र मंत्रों, घंटियों और झांझों की आवाज के बीच जला सकें.

For All Latest Updates

TAGGED:

SYMBOLIC LAST RITES IN NEPAL
LAST RITES IN NEPAL
SYMBOLIC FUNERAL IN NEPAL
MISSING FAMILIES IN NEPAL
SYMBOLIC LAST RITES IN NEPAL

संबंधित ख़बरें

"Belonging" में क्या लिखा गया है ?

पेंगुइन इंडिया के इनकार के बाद सोनिया की आत्मकथा को मिला नया प्रकाशक, "Belonging" में क्या लिखा गया है ?

September 4, 2026 at 10:20 PM IST
हिरासत में स्वतंत्र भारद्वाज

CJP के विरोध के बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन, स्वतंत्र भारद्वाज को हिरासत में लिया

September 4, 2026 at 10:04 PM IST
ISRO CREATES HISTORY LAUNCHES SATELLITE EOS 05 USING GSLV ROCKET

36 हजार KM ऊपर भारत की नई ‘नजर’... EOS-05 में ऐसा क्या है खास?

September 4, 2026 at 8:37 PM IST
Heavy rain alert in UP and Bihar in Hindi

देशभर में मानसूनी आफत, UP-बिहार में बाढ़ से हाहाकार, हिमाचल में 266 मौतें; जानें मध्य प्रदेश-राजस्थान समेत अन्य राज्यों का हाल

September 4, 2026 at 6:47 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.