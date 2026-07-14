SY कुरैशी का बड़ा दावा… ‘मैं आत्महत्या कर लूंगा’, मनमोहन सिंह की बात सुनकर रह गए थे हैरान - BOOK
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Published : July 14, 2026 at 2:12 PM IST
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने अपनी किताब India and I: A Hundred Memories, Not a Memoir में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से जुड़ा एक चौंकाने वाला प्रसंग साझा किया है. कुरैशी के अनुसार, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में तत्कालीन कानून मंत्री सलमान खुर्शीद को नोटिस दिए जाने के बाद कुछ कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग की आलोचना की. इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें बुलाकर कथित तौर पर कहा, “अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो मैं आत्महत्या कर लूंगा.” कुरैशी ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री को शांत करने में 15–20 मिनट लगे। इस खुलासे के बाद राजनीतिक बयानबाज़ी तेज हो गई है और मामला चर्चा का विषय बन गया है.
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने अपनी किताब India and I: A Hundred Memories, Not a Memoir में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से जुड़ा एक चौंकाने वाला प्रसंग साझा किया है. कुरैशी के अनुसार, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में तत्कालीन कानून मंत्री सलमान खुर्शीद को नोटिस दिए जाने के बाद कुछ कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग की आलोचना की. इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें बुलाकर कथित तौर पर कहा, “अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो मैं आत्महत्या कर लूंगा.” कुरैशी ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री को शांत करने में 15–20 मिनट लगे। इस खुलासे के बाद राजनीतिक बयानबाज़ी तेज हो गई है और मामला चर्चा का विषय बन गया है.