ETV Bharat / Videos

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के निशाने पर योगी सरकार, आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमले को लेकर रेलवे पर उठाए सवाल - SWAMI TARGETS YOGI GOVERNMENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के निशाने पर योगी सरकार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 8, 2026 at 6:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने बटुकों का अपमान करने वालों पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए.  

गो प्रतिष्ठार्थ धर्मयुग शंखनाद यात्रा के तहत रायबरेली पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दोनों डिप्टी सीएम पर भी निशाना साधा. उन्होंने गायों के संरक्षण को लेकर अपने संकल्प पर कहा कि जब तक गायों को पशु सूची से हटाया नहीं जाता.. तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. वहीं, उन्होंने आशुतोष ब्रह्मचारी पर हुए हमले पर भी गंभीर सवाल उठाए और कहा कि रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे की है.  

दरअसल, दिल्ली से प्रयागराग जाते समय कौशांबी के सिराथू रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए. उन्होंने ट्रेन के बाथरूम में खुद को बंदकर अपनी जान बचाई. फिलहाल जीआरपी इसकी जांच कर रही कर रही है.  

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने बटुकों का अपमान करने वालों पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए.  

गो प्रतिष्ठार्थ धर्मयुग शंखनाद यात्रा के तहत रायबरेली पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दोनों डिप्टी सीएम पर भी निशाना साधा. उन्होंने गायों के संरक्षण को लेकर अपने संकल्प पर कहा कि जब तक गायों को पशु सूची से हटाया नहीं जाता.. तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. वहीं, उन्होंने आशुतोष ब्रह्मचारी पर हुए हमले पर भी गंभीर सवाल उठाए और कहा कि रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे की है.  

दरअसल, दिल्ली से प्रयागराग जाते समय कौशांबी के सिराथू रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए. उन्होंने ट्रेन के बाथरूम में खुद को बंदकर अपनी जान बचाई. फिलहाल जीआरपी इसकी जांच कर रही कर रही है.  

For All Latest Updates

TAGGED:

SWAMI TARGETS YOGI GOVERNMENT
स्वामी के निशाने पर योगी सरकार
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद
आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमला
SWAMI TARGETS YOGI GOVERNMENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

कई शहर हमलों से फिर दहल उठे

ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले का नौवां दिन, ईरान के कई शहर हमलों से फिर दहल उठे

March 8, 2026 at 6:32 PM IST
'क्रोशे क्वीन' अंशु मालिनी ने बनाए छह वर्ल्ड रिकॉर्ड

महिला दिवस विशेष: साधारण हुनर से असाधारण पहचान, 'क्रोशे क्वीन' अंशु मालिनी ने बनाए छह वर्ल्ड रिकॉर्ड

March 7, 2026 at 10:52 PM IST
ईरान की सहायता के दिए संकेत

ईरान-इजराइल-अमेरिका युद्ध में रूस की एंट्री !, ईरान की सहायता के दिए संकेत

March 7, 2026 at 10:07 PM IST
राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा, सरेंडर का सपना भूल जाएं

'नहीं झुकेगा ईरान'... राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा, सरेंडर का सपना भूल जाएं

March 7, 2026 at 9:54 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.