पश्चिम बंगाल में BJP सरकार की शुरुआत, सुवेंदु अधिकारी ने CM पद की शपथ ली - SUVENDU ADHIKARI

पश्चिम बंगाल में BJP सरकार की शुरुआत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 9, 2026 at 4:30 PM IST

बीजेपी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. राज्यपाल आर एन रवि ने शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल हुए. समारोह में हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक भी शामिल हुए. शुभेंदु के साथ पांच मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई, जिनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, क्षुदिराम टुडू और निसिथ प्रमाणिक शामिल हैं. शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी का पूरा शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहे. 

