बक्सर में पश्चिम बंगाल STF ने छापेमारी कर चंद्रनाथ रथ हत्याकांड से जुड़े चार संदिग्धों को हिरासत में लिया. पूछताछ के बाद एक आरोपी को छोड़ दिया गया, जबकि तीन को STF अपने साथ पश्चिम बंगाल ले गई. पुलिस के मुताबिक आरोपियों में मयंक मिश्रा, विक्की मौर्य और अटल शामिल हैं. इस मामले में पहले ही उत्तर प्रदेश से तीन शूटर गिरफ्तार किए जा चुके हैं. बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की 6 मई को मध्यग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. STF अब बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल में लगातार छापेमारी कर पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है.