पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार की कैबिनेट का विस्तार हुआ. लोक भवन में आयोजित समारोह में 35 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली. राज्यपाल आरएन रवि ने सभी मंत्रियों को शपथ दिलवाई. बीजेपी के जिन नेताओं कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली, उनमें दीपक बर्मन, तपस रॉय, डॉ. शंकर घोष, मनोज कुमार ओरांव, अर्जुन सिंह, गौरी शंकर घोष, स्वपन दासगुप्ता, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, कल्याण चक्रवर्ती, अजय पोद्दार, सरदवत मुखर्जी, दूध कुमार मंडल और अनूप कुमार दास के नाम शामिल हैं. इनके अलावा, 3 स्वतंत्र प्रभार समेत 22 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली.

शपथ लेने वाले मंत्रियों में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हैं. ऐसी संभावना जताई जा रही है कि शुभेंदु सरकार में इन लोगों को महत्वपूर्ण विभाग सौंपे जाएंगे. इस बार बीजेपी सरकार में अनुभवी और युवाओं को जगह दी जाएगी.