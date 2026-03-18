बनारस के अस्सी घाट की तर्ज पर पहली बार सतलुज की महाआरती, बनारस से पहुंचे पंडितों ने करवाई भव्य आरती - SUTLEJ MAHA AARTI FIRST TIME
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 7:58 PM IST
बिलासपुर: राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले के पावन अवसर पर बिलासपुर के लुहणु घाट में पहली बार सतलुज की महाआरती का भव्य आयोजन किया गया. यह आरती उत्तर प्रदेश के अस्सीघाट की तर्ज पर आयोजित की गई, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्ति और आस्था का अनूठा माहौल देखने को मिला. इस धार्मिक आयोजन में नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने विशेष रूप से शिरकत कर विधिवत पूजा-अर्चना की. उन्होंने सतलुज नदी के तट पर प्रदेश और जिला वासियों की सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की.
इस ऐतिहासिक दिव्य आरती को संपन्न करवाने के लिए पंडितों को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से विशेष रूप से बुलाया गया था. वाराणसी की परंपरा के अनुसार दीपों, मंत्रोच्चार और वैदिक विधि-विधान के साथ सतलुज तट पर आरती की गई, जिसने श्रद्धालुओं को काशी के घाटों जैसा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान किया.
इस दौरान राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेला समिति के अध्यक्ष एवं उपायुक्त राहुल कुमार ने मंत्री राजेश धर्माणी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया. कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और पूरे घाट पर दीपों की रोशनी तथा मंत्रोच्चार से वातावरण भक्तिमय हो उठा.
बिलासपुर: राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले के पावन अवसर पर बिलासपुर के लुहणु घाट में पहली बार सतलुज की महाआरती का भव्य आयोजन किया गया. यह आरती उत्तर प्रदेश के अस्सीघाट की तर्ज पर आयोजित की गई, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्ति और आस्था का अनूठा माहौल देखने को मिला. इस धार्मिक आयोजन में नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने विशेष रूप से शिरकत कर विधिवत पूजा-अर्चना की. उन्होंने सतलुज नदी के तट पर प्रदेश और जिला वासियों की सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की.
इस ऐतिहासिक दिव्य आरती को संपन्न करवाने के लिए पंडितों को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से विशेष रूप से बुलाया गया था. वाराणसी की परंपरा के अनुसार दीपों, मंत्रोच्चार और वैदिक विधि-विधान के साथ सतलुज तट पर आरती की गई, जिसने श्रद्धालुओं को काशी के घाटों जैसा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान किया.
इस दौरान राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेला समिति के अध्यक्ष एवं उपायुक्त राहुल कुमार ने मंत्री राजेश धर्माणी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया. कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और पूरे घाट पर दीपों की रोशनी तथा मंत्रोच्चार से वातावरण भक्तिमय हो उठा.