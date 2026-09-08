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अमृतसर एयरपोर्ट के पास दिखे संदिग्ध ड्रोन, 7 विमानों को किया गया डायवर्ट, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

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अमृतसर एयरपोर्ट के पास दिखे संदिग्ध ड्रोन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 8, 2026 at 2:18 PM IST

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पंजाब के अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के परिचालन क्षेत्र पर दो से चार संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिए, जिससे वहां हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि ये घटना सोमवार रात करीब 10 बजे हुई. रनवे के पास संदिग्ध गतिविधि दिखने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत अलर्ट जारी किया. सुरक्षा के मद्देजनर एयरपोर्ट पर आने वाली 7 फ्लाइट्स को दिल्ली और चंडीगढ़ डायवर्ट कर दिया गया.

ड्रोन की गतिविधियां दिखने के बाद एटीसी अमृतसर ने एक जॉइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग बुलाई, जिसमें एयरपोर्ट को बंद और फ्लाइट्स को डायवर्ट करने का फैसला लिया गया. घटना की जानकारी पंजाब पुलिस को भी दी गई, जो पूरे मामले की जांच कर रही है.  

पंजाब के अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के परिचालन क्षेत्र पर दो से चार संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिए, जिससे वहां हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि ये घटना सोमवार रात करीब 10 बजे हुई. रनवे के पास संदिग्ध गतिविधि दिखने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत अलर्ट जारी किया. सुरक्षा के मद्देजनर एयरपोर्ट पर आने वाली 7 फ्लाइट्स को दिल्ली और चंडीगढ़ डायवर्ट कर दिया गया.

ड्रोन की गतिविधियां दिखने के बाद एटीसी अमृतसर ने एक जॉइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग बुलाई, जिसमें एयरपोर्ट को बंद और फ्लाइट्स को डायवर्ट करने का फैसला लिया गया. घटना की जानकारी पंजाब पुलिस को भी दी गई, जो पूरे मामले की जांच कर रही है.  

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