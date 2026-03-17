लोकसभा ने विपक्ष के 8 सांसदों का निलंबन तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया. इन सांसदों को अभद्र व्यवहार के लिए 3 फरवरी को सदन से निलंबित कर दिया गया था. कांग्रेस सांसद के सुरेश ने सदन से इस मामले पर विचार करने का अनुरोध किया था. उनके अनुरोध पर कई सांसदों का बयान आया, इसके बयान के बाद, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सात कांग्रेस सांसदों और एक CPIM सांसद का प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया. वहीं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से सदन में शिष्टाचार बनाए रखने की अपील की. कांग्रेस ने सदस्यों का निलंबन वापस होने पर खुशी जताई है.

3 फरवरी 2026 को जिन सांसदों को निलंबित किया गया था, उनके नाम कांग्रेस के गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, सी किरण कुमार रेड्डी, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, मणिकम टैगोर, प्रशांत पडोले और डीन कुरियाकोस और CPI(M) के एस वेंटेकसन हैं.