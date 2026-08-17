बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान के प्रस्तावित भारत दौरे पर सस्पेंस बरकरार है. 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए उनके भारत आने का प्रस्ताव है, लेकिन बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की वजह से दोनों देशों के रिश्तों में खटास बढ़ गई है. बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने इस चुनौती पर कहा कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच मतभेदों को बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है. उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान का भारत दौरा बहुत जल्द होना चाहिए. त्रिवेदी का ये बयान बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एकेएम शाहिदुल करीम के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि रहमान के प्रस्तावित भारत दौरे को लेकर दोनों देशों के अधिकारी कई हफ़्तों से संपर्क में हैं, लेकिन इस यात्रा के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जरूरत है.