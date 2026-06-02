तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के नेता के अन्नामलाई के इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार है. बता दें कि, तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने आज मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से राष्ट्रीय राजधानी में मुलाकात की. उसके बाद अन्नामलाई ने बी एल संतोष के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. उन्होंने तमिलनाडु की राजनीतिक हालात पर अपने विचार रखे. सूत्रों के मुताबिक, अन्नामलाई ने बीजेपी से अलग हटकर आगे बढ़ने को लेकर अपने विचार की जानकारी दी. ऐसी खबर है कि, अन्नामलाई सौहार्दपूर्ण तरीके से बीजेपी से विदा लेना चाहते हैं. सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी नेतृत्व ने उनसे एक दिन इंतजार करने के लिए कहा है. ऐसे में अन्नामलाई कल अपना अंतिम फैसला ले सकते है. खबर के मुताबिक, 4 जून को अपने जन्मदिन के मौके पर वे अपने आगे के कदमों के बारे बता सकते हैं. अन्नामलाई के भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने की चर्चाएं चल रही थीं. इसके साथ-साथ सोशल मीडिया पर ये भी अफवाहें थीं कि वे नई राजनीतिक पार्टी भी बना सकते हैं.