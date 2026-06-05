इबोला की आशंका से राजस्थान अलर्ट, युगांडा से आई महिला RUHS अस्पताल में भर्ती - EBOLA VIRUS
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Published : June 5, 2026 at 5:06 PM IST
राजस्थान में इबोला वायरस के संदिग्ध मामले ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. युगांडा से आई एक विदेशी महिला में इबोला जैसे लक्षण पाए जाने के बाद उसे जयपुर के आरयूएचएस अस्पताल में विशेष आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है. फिलहाल संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है और महिला के सैंपल जांच के लिए पुणे की विशेष प्रयोगशाला भेजे गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी. एहतियात के तौर पर महिला के संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है. स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. साथ ही जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विशेष निगरानी और स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई है. इबोला जैसी गंभीर संक्रामक बीमारी से निपटने के लिए आरयूएचएस को डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है.
राजस्थान में इबोला वायरस के संदिग्ध मामले ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. युगांडा से आई एक विदेशी महिला में इबोला जैसे लक्षण पाए जाने के बाद उसे जयपुर के आरयूएचएस अस्पताल में विशेष आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है. फिलहाल संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है और महिला के सैंपल जांच के लिए पुणे की विशेष प्रयोगशाला भेजे गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी. एहतियात के तौर पर महिला के संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है. स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. साथ ही जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विशेष निगरानी और स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई है. इबोला जैसी गंभीर संक्रामक बीमारी से निपटने के लिए आरयूएचएस को डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है.