ETV Bharat / Videos

मछली से कमाई जोरदार, फिश फार्मिंग से कमा रहे लाखों रुपए, करनाल के सुशील कुमार का कमाल - FISH FARMING

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 30, 2025 at 9:40 PM IST

|

Updated : October 30, 2025 at 9:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हरियाणा के छोटे से गांव में शुरू मछली पालन का काम, आज बन चुका है करनाल जिले की पहचान, सुशील कुमार वो किसान, जिसने मिट्टी नहीं, पानी में भी फसल बो दी, 15 एकड़ में मछली पालन और सालाना कमाई 60 लाख रुपये

सुनील ने साल 2000 में पंचायती तालाब पर ठेके से काम शुरू किया. पहले ही साल मुनाफा हुआ तो इसे जीवन का पेशा बना लिया. अब 7 एकड़ में बीज की हेचरी और बाकी 8 एकड़ में मछली पालन से डबल मुनाफा कमा रहे हैं.

सुशील के फार्म पर करीब आठ तरह की मछलियों के बीज तैयार होते हैं. जिनमें हैं, राहु, कतला, ग्रास कार्प, पंगास, झींगा और इनके बीज की देश भर के राज्यों में भारी डिमांड है.

आज सुशील सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि ट्रेनर भी हैं. देशभर के करीब 300 किसान उनके फार्म पर ट्रेनिंग लेकर मछली पालन शुरू कर चुके हैं. उनके मॉडल को देखने के लिए विदेशों  जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन तक से डेलिगेशन आ चुके हैं.

हरियाणा के छोटे से गांव में शुरू मछली पालन का काम, आज बन चुका है करनाल जिले की पहचान, सुशील कुमार वो किसान, जिसने मिट्टी नहीं, पानी में भी फसल बो दी, 15 एकड़ में मछली पालन और सालाना कमाई 60 लाख रुपये

सुनील ने साल 2000 में पंचायती तालाब पर ठेके से काम शुरू किया. पहले ही साल मुनाफा हुआ तो इसे जीवन का पेशा बना लिया. अब 7 एकड़ में बीज की हेचरी और बाकी 8 एकड़ में मछली पालन से डबल मुनाफा कमा रहे हैं.

सुशील के फार्म पर करीब आठ तरह की मछलियों के बीज तैयार होते हैं. जिनमें हैं, राहु, कतला, ग्रास कार्प, पंगास, झींगा और इनके बीज की देश भर के राज्यों में भारी डिमांड है.

आज सुशील सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि ट्रेनर भी हैं. देशभर के करीब 300 किसान उनके फार्म पर ट्रेनिंग लेकर मछली पालन शुरू कर चुके हैं. उनके मॉडल को देखने के लिए विदेशों  जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन तक से डेलिगेशन आ चुके हैं.

Last Updated : October 30, 2025 at 9:51 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

FISH FARMING
मछली से कमाई जोरदार
फिश फार्मिंग
LAKHS OF RUPEES FROM FISH FARMING
FISH FARMING

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Delhi Police constable

महिला कांस्टेबल ने 7 माह की प्रेगनेंसी में उठाया 145 किलो वजन, जीता ब्रॉन्ज मेडल

October 30, 2025 at 8:55 PM IST
tejashwi yadav Interview

बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और गरीबी, सरकार बनने पर पलायन रोकने का करेंगे काम- तेजस्वी

October 30, 2025 at 7:44 PM IST
CHINA BORDER

चीन सीमा के करीब पहुंचा भारत, टोपीडुंगा तक सड़क कटिंग पूरी

October 30, 2025 at 6:48 PM IST
special children

‘प्रकाश कुंज’ स्पेशल बच्चों की उम्मीद, मन और जीवन हो रहा रोशन!

October 29, 2025 at 11:06 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम आतंकी हमले पर UN रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, रोहिंग्या को लेकर कही गईं थी बातें

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, जानें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 60 की मौत, वेंस बोले- युद्धविराम समझौता अभी भी कायम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.