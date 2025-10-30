हरियाणा के छोटे से गांव में शुरू मछली पालन का काम, आज बन चुका है करनाल जिले की पहचान, सुशील कुमार वो किसान, जिसने मिट्टी नहीं, पानी में भी फसल बो दी, 15 एकड़ में मछली पालन और सालाना कमाई 60 लाख रुपये

सुनील ने साल 2000 में पंचायती तालाब पर ठेके से काम शुरू किया. पहले ही साल मुनाफा हुआ तो इसे जीवन का पेशा बना लिया. अब 7 एकड़ में बीज की हेचरी और बाकी 8 एकड़ में मछली पालन से डबल मुनाफा कमा रहे हैं.

सुशील के फार्म पर करीब आठ तरह की मछलियों के बीज तैयार होते हैं. जिनमें हैं, राहु, कतला, ग्रास कार्प, पंगास, झींगा और इनके बीज की देश भर के राज्यों में भारी डिमांड है.

आज सुशील सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि ट्रेनर भी हैं. देशभर के करीब 300 किसान उनके फार्म पर ट्रेनिंग लेकर मछली पालन शुरू कर चुके हैं. उनके मॉडल को देखने के लिए विदेशों जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन तक से डेलिगेशन आ चुके हैं.