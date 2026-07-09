गुजरात के सूरत स्थित मागोब इलाके में बारिश रुकने के दो दिन बाद भी लोगों की परेशानियां कम नहीं हुई हैं. जलभराव, बिजली कटौती और पीने के पानी की भारी किल्लत के कारण हजारों लोग प्रभावित हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें कई किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाना पड़ रहा है, जबकि इलाके में अब भी बिजली बहाल नहीं हो सकी है. बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों का आरोप है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन की ओर से पर्याप्त राहत नहीं मिली. निवासियों ने बिजली आपूर्ति जल्द बहाल करने, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और हर मानसून में होने वाले जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है.