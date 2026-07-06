सूरत में इस बार हाई-टेक रथ पर सवार होंगे भगवान जगन्नाथ, हाइड्रोलिक सिस्टम और पावर स्टीयरिंग से लैस होगा रथ - GUJARAT
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Published : July 6, 2026 at 4:40 PM IST
गुजरात के सूरत में इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा परंपरा और आधुनिक तकनीक के अनोखे संगम के साथ निकलेगी. इस्कॉन मंदिर की ओर से तैयार कराया गया नया हाई-टेक रथ हाइड्रोलिक सिस्टम, पावर स्टीयरिंग और पावर व्हील जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस है. करीब 12 लाख रुपये की लागत से मुंबई में तैयार इस रथ को बनाने में डेढ़ महीने और 15 कारीगरों की मेहनत लगी है. पिछले 25 वर्षों से इस्तेमाल हो रहे लकड़ी के रथ की जगह अब इसी आधुनिक रथ का उपयोग किया जाएगा. भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को वृंदावन में तैयार तीन लाख रुपये के विशेष रेशमी एवं जरीदार वस्त्र पहनाए जाएंगे. 16 जुलाई को निकलने वाली रथ यात्रा में श्रद्धालुओं को भव्य और आकर्षक आयोजन देखने को मिलेगा.
गुजरात के सूरत में इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा परंपरा और आधुनिक तकनीक के अनोखे संगम के साथ निकलेगी. इस्कॉन मंदिर की ओर से तैयार कराया गया नया हाई-टेक रथ हाइड्रोलिक सिस्टम, पावर स्टीयरिंग और पावर व्हील जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस है. करीब 12 लाख रुपये की लागत से मुंबई में तैयार इस रथ को बनाने में डेढ़ महीने और 15 कारीगरों की मेहनत लगी है. पिछले 25 वर्षों से इस्तेमाल हो रहे लकड़ी के रथ की जगह अब इसी आधुनिक रथ का उपयोग किया जाएगा. भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को वृंदावन में तैयार तीन लाख रुपये के विशेष रेशमी एवं जरीदार वस्त्र पहनाए जाएंगे. 16 जुलाई को निकलने वाली रथ यात्रा में श्रद्धालुओं को भव्य और आकर्षक आयोजन देखने को मिलेगा.