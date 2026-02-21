अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीमकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA का इस्तेमाल कर दुनियाभर के देशों पर भारी टैरिफ लगा दिया था, अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इसे सत्ता का गलत इस्तेमाल करार दिया है. यह कानून राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान दूसरे देशों के साथ व्यापार नियंत्रित करने की शक्ति देता है. अब तक इसका इस्तेमाल सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए होता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति बने, जिन्होंने इस कानून का इस्तेमाल कर दुनिया के लगभग हर देश पर टैरिफ लगा दिया. भारत, चीन, यूरोप, जापान सब पर 10% से लेकर 50% तक टैक्स लगा दिया गया.

अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है…राष्ट्रपति ने इस कानून का गलत इस्तेमाल किया और उनके पास पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं था. इस फैसले से भारत को राहत मिल सकती है, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद भारत के दवा, टेक्सटाइल और जेम्स एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ था.