ETV Bharat / Videos

आवारा कुत्तों पर SC 7 नवंबर को सुनाएगा फैसला, रेबीज के मामलों पर SC ने लिया था स्वत: संज्ञान, अनुपालन हलफनामा नहीं देने पर राज्यों को फटकार - SC VERDICT ON STRAY DOGS ON 7 NOV

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 3, 2025 at 8:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सुप्रीम कोर्ट अगले शुक्रवार, 7 नवंबर  को आवारा कुत्तों के मामले में फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था क्योंकि आवारा कुत्तों के काटने से बच्चों में रेबीज के मामले बढ़ रहे हैं. शुरुआत दिल्ली-एनसीआर से हुई थी, लेकिन अदालत ने बाद में सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों  में लागू करने के लिए  नोटिस जारी किया. 27 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम को छोड़कर, किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने अनुपालन हलफनामा दाखिल नहीं किया था.. इसको लेकर कोर्ट ने अनुपालन हलफनामा दाखिल नहीं करने वाले राज्यों को फटकार लगाई थी और कहा था मुख्य सचिवों को अदालत में उपस्थित होकर यह बताना होगा कि उन्होंने अनुपालन हलफनामा क्यों दाखिल नहीं किया. अब तीन जजों की विशेष अदालत ने कहा कि राज्यों के मुख्य सचिवों की व्यक्तिगत उपस्थिति की जरूरत नहीं होगी... सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगमों और राज्य सरकारों को आदेश दिया कि वो डॉग पाउंड, पशु चिकित्सक, कुत्ते पकड़ने वाले कर्मचारी और संसाधनों का पूरा विवरण देकर नियमों का पालन सुनिश्चित करें.

सुप्रीम कोर्ट अगले शुक्रवार, 7 नवंबर  को आवारा कुत्तों के मामले में फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था क्योंकि आवारा कुत्तों के काटने से बच्चों में रेबीज के मामले बढ़ रहे हैं. शुरुआत दिल्ली-एनसीआर से हुई थी, लेकिन अदालत ने बाद में सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों  में लागू करने के लिए  नोटिस जारी किया. 27 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम को छोड़कर, किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने अनुपालन हलफनामा दाखिल नहीं किया था.. इसको लेकर कोर्ट ने अनुपालन हलफनामा दाखिल नहीं करने वाले राज्यों को फटकार लगाई थी और कहा था मुख्य सचिवों को अदालत में उपस्थित होकर यह बताना होगा कि उन्होंने अनुपालन हलफनामा क्यों दाखिल नहीं किया. अब तीन जजों की विशेष अदालत ने कहा कि राज्यों के मुख्य सचिवों की व्यक्तिगत उपस्थिति की जरूरत नहीं होगी... सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगमों और राज्य सरकारों को आदेश दिया कि वो डॉग पाउंड, पशु चिकित्सक, कुत्ते पकड़ने वाले कर्मचारी और संसाधनों का पूरा विवरण देकर नियमों का पालन सुनिश्चित करें.

For All Latest Updates

TAGGED:

आवारा कुत्तों पर SC का फैसला
SC VERDICT ON STRAY DOGS ON 7 NOV
दिल्ली में आवासा कुत्तों का आतंक
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
SC VERDICT ON STRAY DOGS ON 7 NOV

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Congratulate Womens Cricket Team

रेत की कलाकृति बनाकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दी बधाई, देखें वीडियो

November 3, 2025 at 2:55 PM IST
tandoori samosa

कंप्यूटर प्रोफेशनल का बनाया तंदूरी समोसा कोरबा में हिट है

November 2, 2025 at 11:07 PM IST
सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च

अंतरिक्ष में भारत सेना की नई ताकत, सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च

November 2, 2025 at 10:58 PM IST
DULARCHAND MURDER CASE

दुलारचंद हत्याकांड में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अनंत सिंह, जेल से लड़ेंगे चुनाव

November 2, 2025 at 10:28 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है: पीएम मोदी

JEE MAIN 2026: परीक्षा से NTA ने गायब किया गया वर्चुअल कैलकुलेटर, एक ही दिन में बदला इनफॉर्मेशन बुलेटिन

शेफाली वर्मा के घर दिवाली जैसा माहौल, बम-पटाखे फोड़कर मनाया जीत का जश्न, माता-पिता ने BCCI का जताया आभार

मामूली गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, रुपया भी कमजोर दिखा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.