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डॉक्टरों को दवा कंपनियां के महंगे गिफ्ट और ऑफर पर सुप्रीमकोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को कमेटी बनाने का दिया निर्देश

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गिफ्ट पर सुप्रीमकोर्ट सख्त (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 8, 2026 at 5:13 PM IST

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दवा कंपनियों की ओर से डॉक्टरों को मिलने वाले कीमती तोहफे, विदेश यात्राएं और दूसरी मुफ्त की चीजों पर अब लगाम लगने वाली है. सुप्रीमकोर्ट ने गिफ्ट और ऑफर देकर देकर अपनी कंपनी की दवाएं लिखवाने के खेल पर सख्ती दिखाई है. दवा कंपनियां इस तरह के गलत या अनैतिक तरीकों से अपनी दवाओं का प्रचार न करें, इसके लिए अब एक विशेष समिति बनेगी. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को इस कमेटी का गठन करने का सख्त निर्देश दिया है. यह समिति उन सुझावों पर विचार करेगी और उपायों की सिफारिश करेगी जिससे इन गलत तरीकों पर रोक लगाई जा सके. ये मामला 29 जनवरी 2027 को दोबारा कोर्ट के सामने रखा जाएगा.

ये मामला फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया की ओर दायर की गई एक याचिका से शुरू हुआ. इस याचिका में दवा कंपनियों के मार्केटिंग के तरीकों को नियंत्रित करने के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी नियम बनाने की मांग की गई थी. याचिका में डॉक्टरों और मेडिकल प्रोफेशनल्स से जुड़े गलत या अनैतिक तौर-तरीकों का भी आरोप लगाया गया था.

दवा कंपनियों की ओर से डॉक्टरों को मिलने वाले कीमती तोहफे, विदेश यात्राएं और दूसरी मुफ्त की चीजों पर अब लगाम लगने वाली है. सुप्रीमकोर्ट ने गिफ्ट और ऑफर देकर देकर अपनी कंपनी की दवाएं लिखवाने के खेल पर सख्ती दिखाई है. दवा कंपनियां इस तरह के गलत या अनैतिक तरीकों से अपनी दवाओं का प्रचार न करें, इसके लिए अब एक विशेष समिति बनेगी. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को इस कमेटी का गठन करने का सख्त निर्देश दिया है. यह समिति उन सुझावों पर विचार करेगी और उपायों की सिफारिश करेगी जिससे इन गलत तरीकों पर रोक लगाई जा सके. ये मामला 29 जनवरी 2027 को दोबारा कोर्ट के सामने रखा जाएगा.

ये मामला फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया की ओर दायर की गई एक याचिका से शुरू हुआ. इस याचिका में दवा कंपनियों के मार्केटिंग के तरीकों को नियंत्रित करने के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी नियम बनाने की मांग की गई थी. याचिका में डॉक्टरों और मेडिकल प्रोफेशनल्स से जुड़े गलत या अनैतिक तौर-तरीकों का भी आरोप लगाया गया था.

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