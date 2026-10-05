यौन अपराध रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- 'अपराध के बाद अपराधियों को पकड़ना कोई समाधान नहीं'

दिल्ली में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अपराध होने के बाद अपराधियों को गिरफ्तार करना कोई समाधान नहीं है, बल्कि पुलिस को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे संभावित अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा हो. अदालत ने सार्वजनिक स्थानों, विशेष रूप से पार्कों में सुरक्षा, एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाने पर जोर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने आगामी त्योहारों (दुर्गा पूजा और दिवाली) के मद्देनजर पुलिस को गश्त और निगरानी बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं.