ETV Bharat / Videos

यौन अपराध रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- 'अपराध के बाद अपराधियों को पकड़ना कोई समाधान नहीं'

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
SUPREME COURT STRICT ON CRIME AGAINST WOMEN (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 5, 2026 at 8:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

दिल्ली में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अपराध होने के बाद अपराधियों को गिरफ्तार करना कोई समाधान नहीं है, बल्कि पुलिस को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे संभावित अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा हो. अदालत ने सार्वजनिक स्थानों, विशेष रूप से पार्कों में सुरक्षा, एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाने पर जोर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने आगामी त्योहारों (दुर्गा पूजा और दिवाली) के मद्देनजर पुलिस को गश्त और निगरानी बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं.

दिल्ली में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अपराध होने के बाद अपराधियों को गिरफ्तार करना कोई समाधान नहीं है, बल्कि पुलिस को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे संभावित अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा हो. अदालत ने सार्वजनिक स्थानों, विशेष रूप से पार्कों में सुरक्षा, एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाने पर जोर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने आगामी त्योहारों (दुर्गा पूजा और दिवाली) के मद्देनजर पुलिस को गश्त और निगरानी बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

WOMEN SAFETY
DELHI POLICE
SEXUAL OFFENCES
JUSTICE PARDIWALA
SUPREME COURT

संबंधित ख़बरें

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: भगवंत मान के OSD के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच अब CBI करेगी

October 5, 2026 at 7:53 PM IST
CSL BOOKS SHIFTING CENTRAL VISTA PROJECT

135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर SC सख्त, केंद्र से मांगा विस्तृत प्लान

October 5, 2026 at 4:57 PM IST
देश के 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट

देश के 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट, गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार

October 5, 2026 at 4:40 PM IST
ग्रीन पार्टी का नेता इजराइल में बैन

ब्रिटेन में ऐसा क्या हुआ कि इजराइल ने ग्रीन पार्टी नेता को कर दिया बैन?

October 5, 2026 at 4:07 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.