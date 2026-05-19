आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त…पुराने आदेश में बदलाव से इनकार…सार्वजनिक जगहों से हटेंगे स्ट्रे डॉग्स - SUPREME COURT
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Published : May 19, 2026 at 5:33 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर अपने पुराने आदेश में बदलाव से इनकार करते हुए सार्वजनिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है. अदालत ने स्कूल, अस्पताल और रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश बरकरार रखे हैं. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि देशभर में कुत्तों के काटने की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय बन चुकी हैं. कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को AWBI नियम लागू करने और हर जिले में Animal Birth Control सेंटर खोलने का निर्देश दिया. अदालत ने खतरनाक या लाइलाज बीमारी से ग्रस्त कुत्तों के मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत यूथेनेशिया की अनुमति भी दी है. कोर्ट ने अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान कानूनी सुरक्षा देने की बात भी कही.
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर अपने पुराने आदेश में बदलाव से इनकार करते हुए सार्वजनिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है. अदालत ने स्कूल, अस्पताल और रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश बरकरार रखे हैं. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि देशभर में कुत्तों के काटने की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय बन चुकी हैं. कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को AWBI नियम लागू करने और हर जिले में Animal Birth Control सेंटर खोलने का निर्देश दिया. अदालत ने खतरनाक या लाइलाज बीमारी से ग्रस्त कुत्तों के मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत यूथेनेशिया की अनुमति भी दी है. कोर्ट ने अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान कानूनी सुरक्षा देने की बात भी कही.