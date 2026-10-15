कर्नाटक चुनाव: श्रृंगेरी सीट की मतगणना का वीडियो नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जताई नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की श्रृंगेरी विधानसभा सीट पर साल 2023 में हुई मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध न होने पर चुनाव आयोग पर गहरी नाराजगी जताई है। अदालत ने सवाल उठाया कि चुनाव जैसी महत्वपूर्ण संस्था अपने रिकॉर्ड कैसे खो सकती है। यह मामला कांग्रेस नेता टीडी राजेगौड़ा की याचिका से जुड़ा है, जिन्होंने बीजेपी उम्मीदवार जीवराज के खिलाफ अपील की है। हाई कोर्ट के निर्देश पर पोस्टल बैलेट की दोबारा गिनती के बाद परिणाम बदल गए थे, जिसके बाद राजेगौड़ा ने मूल मतगणना और री-काउंटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ ऑब्जर्वर रिपोर्ट की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को चेतावनी दी है कि यदि अगली सुनवाई तक दस्तावेज पेश नहीं किए गए, तो अदालत इसके विपरीत निष्कर्ष निकाल सकती है।