सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पर बड़ा फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि इस प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है और चुनाव आयोग को ऐसा करने का पूरा अधिकार है. दरअसल चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थीं. याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर आम लोगों को परेशान किया जा रहा है और कई असली वोटरों का नाम भी वोटर लिस्ट से हट सकता है. लेकिन सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि SIR प्रक्रिया पूरी तरह वैध है और चुनाव आयोग ने कानून के तहत मिली शक्तियों का ही इस्तेमाल किया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि चुनाव आयोग की सभी शक्तियां पहले की तरह बरकरार रहेंगी और यह प्रक्रिया पूरे देश में जारी रहेगी यानी अब वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन अभियान पर रोक नहीं लगेगी.