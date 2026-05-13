भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सबरीमला मामले की सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने हिंदू धर्म और व्यक्तिगत आस्था को लेकर अहम भूमिका निभाई। संप्रदाय बी. वी. नागरत्ना ने कहा कि हिंदू धर्म केवल पूजा-पद्धति नहीं बल्कि एक परंपरा है. उन्होंने कहा कि किसी भी हिंदू के लिए मंदिर जाना या धार्मिक अनुष्ठान करना अनिवार्य नहीं है. मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने यह भी कहा कि लोग अपने अनुष्ठान में दीपक जलाकर भी अपने धर्म का पालन कर सकते हैं. सुनवाई के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता, महिलाओं के अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई. फिलहाल मामले में अंतिम फैसला आना बाकी है.