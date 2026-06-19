ETV Bharat / Videos

सुप्रीम कोर्ट से सीएम विजय को राहत! विश्वास मत में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों वाली याचिका खारिज - SC GIVES RELIEF TO CM VIJAY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
सुप्रीम कोर्ट से सीएम विजय को राहत! (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 19, 2026 at 6:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

तमिलनाडु के सीएम सी जोसेफ विजय को सुप्रीमकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा में 13 मई को हुए विश्वास मत में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. याचिका पर कोर्ट ने कहा कि ये दावे अस्पष्ट और बुनियाद आरोपों पर आधारित हैं.  

तमिलनाडु में 13 मई को सी जोसफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार ने डीएमके के वॉकआउट के बीच AIADMK के 25 बागी विधायकों के समर्थन से विश्वास मत हासिल किया था. 

जाहिर है कि 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में टीवीके अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई. उसे सरकार बनाने के लिए कांग्रेस, वीसीके, लेफ्ट और IUML से समर्थन लेना पड़ा. विपक्ष ने टीवीके पर विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोप लगाए थे, जिन्हें विजय ने खारिज कर दिया था.  

तमिलनाडु के सीएम सी जोसेफ विजय को सुप्रीमकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा में 13 मई को हुए विश्वास मत में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. याचिका पर कोर्ट ने कहा कि ये दावे अस्पष्ट और बुनियाद आरोपों पर आधारित हैं.  

तमिलनाडु में 13 मई को सी जोसफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार ने डीएमके के वॉकआउट के बीच AIADMK के 25 बागी विधायकों के समर्थन से विश्वास मत हासिल किया था. 

जाहिर है कि 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में टीवीके अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई. उसे सरकार बनाने के लिए कांग्रेस, वीसीके, लेफ्ट और IUML से समर्थन लेना पड़ा. विपक्ष ने टीवीके पर विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोप लगाए थे, जिन्हें विजय ने खारिज कर दिया था.  

For All Latest Updates

TAGGED:

सुप्रीम कोर्ट से सीएम विजय को राहत
तमिलनाडु के सीएम सी जोसेफ विजय
TAMIL NADU ASSEMBLY
TRUST VOTE IN TAMIL NADU ASSEMBLY
SC GIVES RELIEF TO CM VIJAY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

Iran Warns US Over Peace Agreement

अमेरिका-ईरान समझौते के बीच तेहरान की सख्त चेतावनी, गालिबफ बोले- शर्तें तोड़ीं तो मिलेगा करारा जवाब

June 19, 2026 at 6:31 PM IST
MONSOON STALLED IN TELANGANA 2026

तेलंगाना में 11 दिन से थमा मानसून, देशभर में 38% कम बारिश; कई राज्यों में गर्मी और उमस बरकरार

June 19, 2026 at 6:29 PM IST
Tej Pratap Yadav FIR Case,

अनुष्का यादव प्रकरण में तेज प्रताप यादव पर FIR, जबरन घर में घुसने और धमकी देने के आरोपों की जांच शुरू

June 19, 2026 at 5:09 PM IST
PM MODI FRANCE SLOVAKIA VISIT 2026

फ्रांस-स्लोवाकिया दौरा पूरा कर लौटे पीएम मोदी, G7 से AI, निवेश और रणनीतिक साझेदारी पर भारत को मिली नई मजबूती

June 19, 2026 at 2:25 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.