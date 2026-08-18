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सुप्रीम कोर्ट का फांसी की सजा पर रोक लगाने से इनकार, मौत की सजा के दूसरे विकल्पों पर विचार करने को कहा - DEATH SENTENCE

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'कम दर्द वाली मौत' पर सुप्रीम कोर्ट की 'ना' (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2026 at 6:29 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को खत्म करने और उसकी जगह कम दर्दनाक तरीका अपनाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. हालांकि कोर्ट ने कहा कि सरकार चाहे तो मौत की सजा के मामलों में फांसी की जगह दूसरा तरीका अपना सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके फैसले का असर केंद्र सरकार की उन कोशिशों पर नहीं पड़ेगा, जिसमें वह मृत्युदंड देने के तरीके की व्यापक समीक्षा करना चाहेगी. कोर्ट ने कहा कि सरकार चाहते तो मौत की सजा को लागू करने के लिए कोई वैकल्पिक तरीका तय करने पर विचार कर सकती है. सुप्रीमकोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही जिसमें फांसी देने को मौत की सजा का दर्दनाक तरीका बताया गया और इसके बदले कोई अधिक मानवीय तरीका अपनाने की मांग की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को खत्म करने और उसकी जगह कम दर्दनाक तरीका अपनाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. हालांकि कोर्ट ने कहा कि सरकार चाहे तो मौत की सजा के मामलों में फांसी की जगह दूसरा तरीका अपना सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके फैसले का असर केंद्र सरकार की उन कोशिशों पर नहीं पड़ेगा, जिसमें वह मृत्युदंड देने के तरीके की व्यापक समीक्षा करना चाहेगी. कोर्ट ने कहा कि सरकार चाहते तो मौत की सजा को लागू करने के लिए कोई वैकल्पिक तरीका तय करने पर विचार कर सकती है. सुप्रीमकोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही जिसमें फांसी देने को मौत की सजा का दर्दनाक तरीका बताया गया और इसके बदले कोई अधिक मानवीय तरीका अपनाने की मांग की गई थी.

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