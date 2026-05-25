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NEET पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़, कहा- NTA ने कोई सबक नहीं सीखा - NEET PAPER LEAK

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Supreme Court on NEET paper leak (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 25, 2026 at 7:12 PM IST

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भारत के सर्वोच्च न्यायालयने NEET पेपर लीक मामले में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसीको कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि एजेंसी ने पिछले विवादों से कोई सबक नहीं सीखा. कोर्ट ने केंद्र सरकार, NTA और केंद्रीय जांच ब्यूरो से जवाब मांगा है. सुनवाई के दौरान जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि बार-बार पेपर लीक होना लाखों छात्रों के मौलिक अधिकारों पर हमला है. कोर्ट ने NTA से 2024 में सुझाए गए सुधारों के पालन पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है. फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने मांग की है कि NEET परीक्षा के लिए NTA की जगह एक मजबूत और स्वायत्त संस्था बनाई जाए.

भारत के सर्वोच्च न्यायालयने NEET पेपर लीक मामले में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसीको कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि एजेंसी ने पिछले विवादों से कोई सबक नहीं सीखा. कोर्ट ने केंद्र सरकार, NTA और केंद्रीय जांच ब्यूरो से जवाब मांगा है. सुनवाई के दौरान जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि बार-बार पेपर लीक होना लाखों छात्रों के मौलिक अधिकारों पर हमला है. कोर्ट ने NTA से 2024 में सुझाए गए सुधारों के पालन पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है. फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने मांग की है कि NEET परीक्षा के लिए NTA की जगह एक मजबूत और स्वायत्त संस्था बनाई जाए.

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