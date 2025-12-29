ETV Bharat / Videos

उन्नाव रेप केस: कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, SC ने जमानत पर लगाई रोक - A BIG BLOW TO KULDEEP SINGH SENGAR

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 29, 2025 at 6:46 PM IST

Updated : December 29, 2025 at 7:42 PM IST

उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीमकोर्ट से जबर्दस्त झटका लगा है. सुप्रीमकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले और कोर्ट की ओर से दी गई जमानत पर भी रोक लगा दी. इस मामले में सुप्रीमकोर्ट ने सेंगर से दो हफ्ते में जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद होगी. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने CBI की उस अर्जी पर सुनवाई की, जो दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा सस्पेंड कर दी थी और उसे जमानत भी दे दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट में, CBI ने सेंगर की अर्जी का कड़ा विरोध किया था.  

दिसंबर 2019 में, ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को एक नाबालिग लड़की को किडनैप करने और रेप करने का दोषी ठहराया और उन्हें बाकी जिंदगी जेल की सजा सुनाई. कोर्ट ने सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस घटना से जुड़े सभी केस उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिए थे और निर्देश दिया था कि मामले की सुनवाई रोजाना हो.

