'2700 की दवा 27 हजार में क्यों?' कैंसर की दवाओं की मनमानी कीमत पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

कैंसर की जीवन रक्षक दवाओं की मनमानी कीमतों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है. मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने एक चौंकाने वाला आंकड़ा रखा गया. कोर्ट को बताया गया कि कैंसर की एक अहम दवा का रिटेल प्राइस (PTR) मात्र 2,700 रुपये है, लेकिन उसकी MRP 27,000 रुपये तय की गई है. कीमत में इस 10 गुना अंतर पर कड़ी टिप्पणी करते हुए बेंच ने पूछा कि दवाओं की MRP पर उचित सीमा क्यों नहीं होनी चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि महंगे इलाज का खर्च जुटाने के लिए मरीजों को अपने घर और गहने तक बेचने पड़ जाते हैं. इस पर केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने आश्वासन दिया है कि मौजूदा प्राइसिंग सिस्टम को कोर्ट के सामने रखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर इसमें सुधार किया जाएगा.