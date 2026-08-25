TMC के 20 बागी सांसदों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, अभिषेक बनर्जी की याचिका पर कोर्ट का बड़ा एक्शन - LOK SABHA SPEAKER
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Published : August 25, 2026 at 7:32 PM IST
तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों की अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया है, जो पार्टी से बगावत कर NCPI गुट में शामिल हो गए थे. याचिका में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से दल-बदल विरोधी कानून के तहत जल्द फैसला लेने की मांग की गई थी.
हालांकि, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर कार्यालय को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि अयोग्यता की कार्यवाही एक तय समय सीमा के भीतर पूरी होनी चाहिए.
तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों की अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया है, जो पार्टी से बगावत कर NCPI गुट में शामिल हो गए थे. याचिका में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से दल-बदल विरोधी कानून के तहत जल्द फैसला लेने की मांग की गई थी.
हालांकि, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर कार्यालय को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि अयोग्यता की कार्यवाही एक तय समय सीमा के भीतर पूरी होनी चाहिए.