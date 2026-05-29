सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2026 पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे लाखों छात्रों की भावनाओं और भविष्य से जुड़ा "दर्दनाक" मामला बताया है. न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि जब तक वास्तविक जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी. अदालत ने NTA से UPSC जैसी संस्थाओं से सीख लेने की सलाह दी और केंद्र सरकार से परीक्षा प्रणाली को संस्थागत रूप से मजबूत करने के लिए विस्तृत हलफनामा मांगा. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मामले की निगरानी कर रहे हैं. कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और परीक्षा प्रणाली पूरी तरह विश्वसनीय बने.