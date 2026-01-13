ETV Bharat / Videos

आवारा कुत्तों पर सुप्रीमकोर्ट की सख्त चेतावनी, राज्य सरकारों को देना पड़ सकता है भारी जुर्माना - SC WARNS GOVT ON DOGS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
आवारा कुत्तों पर सुप्रीमकोर्ट की सख्त चेतावनी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 13, 2026 at 7:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

दिल्ली समेत देश के कई भागों में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है. इस पर सुप्रीमकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई बच्चा या बुजुर्ग कुत्ते के काटने से जख्मी हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है, तो कोर्ट भारी मुआवजा तय कर सकता है और उसका भुगतान राज्य सरकार करेगी. सुप्रीमकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 75 साल से सरकारों ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए कुछ नहीं किया और इस लापरवाही के लिए वह राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराना चाहती है. कोर्ट ने डॉग लवर्स की भूमिका पर भी सवाल उठाए.

दिल्ली समेत देश के कई भागों में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है. इस पर सुप्रीमकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई बच्चा या बुजुर्ग कुत्ते के काटने से जख्मी हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है, तो कोर्ट भारी मुआवजा तय कर सकता है और उसका भुगतान राज्य सरकार करेगी. सुप्रीमकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 75 साल से सरकारों ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए कुछ नहीं किया और इस लापरवाही के लिए वह राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराना चाहती है. कोर्ट ने डॉग लवर्स की भूमिका पर भी सवाल उठाए.

For All Latest Updates

TAGGED:

SC WARNS GOVT ON DOGS
आवारा कुत्तों पर SC सख्त
राज्य सरकार को सख्त चेतावनी
आवारा कुत्तों का आतंक
SC WARNS GOVT ON DOGS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान से यूरोप में हड़कंप

ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान से यूरोप में हड़कंप, ट्रंप बोले- अमेरिका नहीं तो चीन और रूस करेंगे कब्जा

January 12, 2026 at 11:01 PM IST
US Ambassador Sergio Gor

एक-दो साल में भारत दौरे पर आ सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप, बोले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, पीएम मोदी-ट्रंप की दोस्ती को बताया सच्ची

January 12, 2026 at 10:40 PM IST
The PSLV-C-62 rocket deviated from path

16 सैटलाइट को ले जा रहा रॉकेट PSLV-C-62 पाथ से भटका, सभी सैटलाइट नष्ट, इसरो कर रहा डेटा का विश्लेषण

January 12, 2026 at 10:31 PM IST
German Chancellor India visit

दो दिन के भारत दौरे पर जर्मन चांसलर, अहमदाबाद में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर फोकस

January 12, 2026 at 9:51 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.