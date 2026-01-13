आवारा कुत्तों पर सुप्रीमकोर्ट की सख्त चेतावनी, राज्य सरकारों को देना पड़ सकता है भारी जुर्माना - SC WARNS GOVT ON DOGS
Published : January 13, 2026 at 7:11 PM IST
दिल्ली समेत देश के कई भागों में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है. इस पर सुप्रीमकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई बच्चा या बुजुर्ग कुत्ते के काटने से जख्मी हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है, तो कोर्ट भारी मुआवजा तय कर सकता है और उसका भुगतान राज्य सरकार करेगी. सुप्रीमकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 75 साल से सरकारों ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए कुछ नहीं किया और इस लापरवाही के लिए वह राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराना चाहती है. कोर्ट ने डॉग लवर्स की भूमिका पर भी सवाल उठाए.
