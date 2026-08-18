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सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारियों की FIR पर सुनवाई, हाई पावर कमेटी के प्रस्ताव पर भी चर्चा; CJP बोली- कमेटी स्वतंत्र हो - NEET PAPER LEAK PROTEST CASE

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सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारियों की FIR पर सुनवाई (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2026 at 11:03 PM IST

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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से जुड़े प्रदर्शनकारियों के खिलाफ देशभर में दर्ज एफआईआर को खत्म करने और आंदोलन से जुड़े मामलों के समाधान के लिए हाई पावर कमेटी के गठन के मुद्दे पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को एक साथ खत्म करने की संभावना पर जवाब मांगा. CJP के को-कन्वीनर सौरव दास ने सुनवाई के बाद कहा कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सभी एफआईआर को एक साथ खत्म करने पर विचार कर रहा है. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से इस पर सहमति नहीं बन रही है. उन्होंने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट हाई पावर कमेटी गठित करता है तो उसके सदस्य पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए.

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से जुड़े प्रदर्शनकारियों के खिलाफ देशभर में दर्ज एफआईआर को खत्म करने और आंदोलन से जुड़े मामलों के समाधान के लिए हाई पावर कमेटी के गठन के मुद्दे पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को एक साथ खत्म करने की संभावना पर जवाब मांगा. CJP के को-कन्वीनर सौरव दास ने सुनवाई के बाद कहा कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सभी एफआईआर को एक साथ खत्म करने पर विचार कर रहा है. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से इस पर सहमति नहीं बन रही है. उन्होंने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट हाई पावर कमेटी गठित करता है तो उसके सदस्य पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए.

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