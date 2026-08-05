स्टूडेंट प्रोटेस्ट मामलों पर SC ने कहा, युवाओं की बात सुनिए, उन्हें सलाह और काउंसलिंग की जरूरत है - JUSTICE SURYA KANT
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Published : August 5, 2026 at 10:02 PM IST
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 20 जुलाई को हुए 'संसद चलो' मार्च के दौरान भड़की हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. रिटायर्ड एयरफोर्स अफसर मनीष कुमार सोलंकी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ भटके हुए युवक पत्थरबाजी भी करते हैं, तो पुलिस और एजेंसियों को संयम बरतना चाहिए. सरकार को आक्रामक रवैया अपनाने के बजाय उन्हें काउंसलिंग देनी चाहिए.
वहीं, सरकार की ओर से पेश वकील ने संसद की सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा कि सरकार को प्रदर्शनकारियों के आगे नहीं झुकना चाहिए. क्या होता यदि भीड़ हथियारों के साथ लोकतंत्र के मंदिर में घुस जाती?
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 20 जुलाई को हुए 'संसद चलो' मार्च के दौरान भड़की हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. रिटायर्ड एयरफोर्स अफसर मनीष कुमार सोलंकी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ भटके हुए युवक पत्थरबाजी भी करते हैं, तो पुलिस और एजेंसियों को संयम बरतना चाहिए. सरकार को आक्रामक रवैया अपनाने के बजाय उन्हें काउंसलिंग देनी चाहिए.
वहीं, सरकार की ओर से पेश वकील ने संसद की सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा कि सरकार को प्रदर्शनकारियों के आगे नहीं झुकना चाहिए. क्या होता यदि भीड़ हथियारों के साथ लोकतंत्र के मंदिर में घुस जाती?