चुनाव आयोग विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, CEC ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर अगले हफ्ते अहम सुनवाई

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अहम याचिका दायर की गई है. याचिका में सबसे बड़ा सवाल यह उठाया गया है कि क्या बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग में CEC अन्य दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना एकतरफा फैसले ले सकते हैं? याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 324 का हवाला देते हुए दावा किया है कि आयोग की शक्तियां व्यक्तिगत रूप से किसी एक व्यक्ति में नहीं, बल्कि पूरे आयोग में निहित हैं.

याचिका में खासकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े फैसलों पर अन्य आयुक्तों की आपत्तियों का भी जिक्र किया गया है. इस अहम मामले पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा. वहीं, चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा है कि सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे.