सुप्रीम कोर्ट में SIR पर सुनवाई: चुनाव आयोग ने हलफनामे में किया प्रक्रिया का बचाव, कोर्ट ने दिए 10 दिन

सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर हुई सुनवाई में चुनाव आयोग ने अपने 248 पन्नों के हलफनामे में प्रक्रिया का पूरी तरह बचाव किया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह कानूनी दायरे में है और इसे तीनों सदस्यों की सर्वसम्मति से मंजूरी मिली थी। साथ ही, फॉर्म-6 में बदलाव के आरोपों को भी खारिज किया गया। अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील को इस हलफनामे पर 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान सांसद डोला सेन की नई याचिका पर भी नोटिस जारी किए गए। यह विवाद चुनाव आयुक्तों के कथित आपत्तियों वाले दावों के बाद और गहरा गया है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट में आगे की जांच की जाएगी।