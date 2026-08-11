देश में धार्मिक शिक्षा और शिक्षण संस्थानों को लेकर चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है. कोर्ट ने 14 साल तक के बच्चों को धार्मिक या सेक्युलर शिक्षा देने वाले संस्थानों के रजिस्ट्रेशन, मान्यता और निगरानी की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है.

वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर इस याचिका में दावा किया गया था कि बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे इन संस्थानों में बच्चों को कट्टरपंथ की ओर धकेले जाने का खतरा है. जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती है। इसके अलावा, याचिका में संविधान के अनुच्छेद 30 की व्याख्या को भी चुनौती दी गई थी. हालांकि, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच की सख्त टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी. इस पूरे कानूनी मामले और दलीलों को विस्तार से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.