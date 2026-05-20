भारतीयों के चोरी हुए डेटा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त…MeitY से मांगा मजबूत सिस्टम - SUPREME COURT
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Published : May 20, 2026 at 3:20 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) से उस याचिका पर विचार करने को कहा है, जिसमें विदेशी सर्वर पर स्टोर भारतीयों के कथित चोरी हुए पर्सनल डेटा को रिकवर या नष्ट करने के लिए मजबूत सिस्टम बनाने की मांग की गई है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि मामला बेहद तकनीकी है और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप से ज्यादा प्रशासनिक और तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत है. साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट नीतीश कुमार की जनहित याचिका में दावा किया गया कि भारतीयों के संवेदनशील डेटा का इस्तेमाल डिजिटल अरेस्ट और साइबर एक्सटॉर्शन जैसे अपराधों में हो रहा है. याचिका में DPDP Act 2023 को प्रभावी ढंग से लागू करने और डेटा ब्रीच रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) से उस याचिका पर विचार करने को कहा है, जिसमें विदेशी सर्वर पर स्टोर भारतीयों के कथित चोरी हुए पर्सनल डेटा को रिकवर या नष्ट करने के लिए मजबूत सिस्टम बनाने की मांग की गई है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि मामला बेहद तकनीकी है और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप से ज्यादा प्रशासनिक और तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत है. साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट नीतीश कुमार की जनहित याचिका में दावा किया गया कि भारतीयों के संवेदनशील डेटा का इस्तेमाल डिजिटल अरेस्ट और साइबर एक्सटॉर्शन जैसे अपराधों में हो रहा है. याचिका में DPDP Act 2023 को प्रभावी ढंग से लागू करने और डेटा ब्रीच रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई है.