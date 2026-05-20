ETV Bharat / Videos

भारतीयों के चोरी हुए डेटा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त…MeitY से मांगा मजबूत सिस्टम - SUPREME COURT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Supreme Court on stolen Indian personal data MeitY asked to review data breach petition (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 20, 2026 at 3:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) से उस याचिका पर विचार करने को कहा है, जिसमें विदेशी सर्वर पर स्टोर भारतीयों के कथित चोरी हुए पर्सनल डेटा को रिकवर या नष्ट करने के लिए मजबूत सिस्टम बनाने की मांग की गई है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि मामला बेहद तकनीकी है और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप से ज्यादा प्रशासनिक और तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत है. साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट नीतीश कुमार की जनहित याचिका में दावा किया गया कि भारतीयों के संवेदनशील डेटा का इस्तेमाल डिजिटल अरेस्ट और साइबर एक्सटॉर्शन जैसे अपराधों में हो रहा है. याचिका में DPDP Act 2023 को प्रभावी ढंग से लागू करने और डेटा ब्रीच रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) से उस याचिका पर विचार करने को कहा है, जिसमें विदेशी सर्वर पर स्टोर भारतीयों के कथित चोरी हुए पर्सनल डेटा को रिकवर या नष्ट करने के लिए मजबूत सिस्टम बनाने की मांग की गई है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि मामला बेहद तकनीकी है और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप से ज्यादा प्रशासनिक और तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत है. साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट नीतीश कुमार की जनहित याचिका में दावा किया गया कि भारतीयों के संवेदनशील डेटा का इस्तेमाल डिजिटल अरेस्ट और साइबर एक्सटॉर्शन जैसे अपराधों में हो रहा है. याचिका में DPDP Act 2023 को प्रभावी ढंग से लागू करने और डेटा ब्रीच रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

MEITY DATA BREACH
PDP ACT
CYBER SECURITY
DIGITAL ARREST
SUPREME COURT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants IPL 2026

आईपीएल 2026: एलएसजी पर आरआर की शानदार जीत…प्लेऑफ की उम्मीदों को मिला बड़ा सहारा

May 20, 2026 at 2:40 PM IST
Narendra Modi Donald Trump meeting at G7 Summi

G7 समिट में मोदी-ट्रंप की संभावित मुलाकात…AI, चीन और मिडिल ईस्ट पर होगी बड़ी चर्चा

May 20, 2026 at 1:46 PM IST
अमिताभ बच्चन ने की रामोजी फिल्म सिटी की तारीफ

अमिताभ बच्चन ने की रामोजी फिल्म सिटी की तारीफ, शेयर किया एक्सपीरियंस

May 19, 2026 at 11:20 PM IST
पुतिन सितंबर में भारत का दौरा करेंगे

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सितंबर में भारत का दौरा करेंगे, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल

May 19, 2026 at 10:40 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.