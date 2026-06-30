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आसाराम की बेल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, फिलहाल राहत नहीं; राजस्थान सरकार से दो हफ्ते में मांगा जवाब - ASARAM BAIL

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SUPREME COURT ASARAM BAIL HEARING 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 30, 2026 at 8:28 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से यौन शोषण मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान आसाराम के वकील ने उनकी बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर राहत की मांग की, जबकि राज्य सरकार ने कहा कि हालिया मेडिकल जांच में उनकी जान को कोई तत्काल खतरा नहीं पाया गया. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य का जवाब मिलने के बाद ही जमानत पर फैसला होगा. हालांकि अदालत ने निर्देश दिया कि आसाराम को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं मिलती रहें और स्वास्थ्य बिगड़ने पर तत्काल सुनवाई की जा सकती.

सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से यौन शोषण मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान आसाराम के वकील ने उनकी बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर राहत की मांग की, जबकि राज्य सरकार ने कहा कि हालिया मेडिकल जांच में उनकी जान को कोई तत्काल खतरा नहीं पाया गया. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य का जवाब मिलने के बाद ही जमानत पर फैसला होगा. हालांकि अदालत ने निर्देश दिया कि आसाराम को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं मिलती रहें और स्वास्थ्य बिगड़ने पर तत्काल सुनवाई की जा सकती.

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