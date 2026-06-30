सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से यौन शोषण मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान आसाराम के वकील ने उनकी बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर राहत की मांग की, जबकि राज्य सरकार ने कहा कि हालिया मेडिकल जांच में उनकी जान को कोई तत्काल खतरा नहीं पाया गया. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य का जवाब मिलने के बाद ही जमानत पर फैसला होगा. हालांकि अदालत ने निर्देश दिया कि आसाराम को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं मिलती रहें और स्वास्थ्य बिगड़ने पर तत्काल सुनवाई की जा सकती.