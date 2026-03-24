पश्चिम बंगाल में सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी... 29 लाख नामों पर फैसला, 15 दिन में अपील का मौका - SUPPLEMENTARY VOTER LIST
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 24, 2026 at 4:16 PM IST
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी कर दी है. यह लिस्ट उन लोगों के लिए अहम है, जिनके नाम पहले अंडर रिव्यू थे. आयोग के मुताबिक, करीब 29 लाख नामों पर फैसला लिया गया है...इससे पहले 28 फरवरी को फाइनल लिस्ट जारी हुई थी. लेकिन करीब 60 लाख नाम अभी भी जांच में थे. अब आधे मामलों पर निर्णय हो चुका है. इस नई लिस्ट में जिनका नाम शामिल है. उन्हें अब वोट डालने का अधिकार मिल गया है. अगर किसी का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो उन्हें डिलीशन लिस्ट चेक करनी होगी. और सबसे जरूरी, 15 दिनों के अंदर अपील करने का मौका भी दिया गया है. ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से. राज्य प्रशासन पहले ही अलर्ट पर है. क्योंकि लिस्ट जारी होने के बाद कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई गई थी.
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी कर दी है. यह लिस्ट उन लोगों के लिए अहम है, जिनके नाम पहले अंडर रिव्यू थे. आयोग के मुताबिक, करीब 29 लाख नामों पर फैसला लिया गया है...इससे पहले 28 फरवरी को फाइनल लिस्ट जारी हुई थी. लेकिन करीब 60 लाख नाम अभी भी जांच में थे. अब आधे मामलों पर निर्णय हो चुका है. इस नई लिस्ट में जिनका नाम शामिल है. उन्हें अब वोट डालने का अधिकार मिल गया है. अगर किसी का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो उन्हें डिलीशन लिस्ट चेक करनी होगी. और सबसे जरूरी, 15 दिनों के अंदर अपील करने का मौका भी दिया गया है. ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से. राज्य प्रशासन पहले ही अलर्ट पर है. क्योंकि लिस्ट जारी होने के बाद कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई गई थी.