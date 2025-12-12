75 साल के हुए सुपरस्टार रजनीकांत, बस कंडक्टर से बने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले 'सिनेमा आइकन' - SUPERSTAR RAJINIKANTH TURNS 75
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : December 12, 2025 at 3:23 PM IST
दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रजनीकांत का आज 75वां जन्मदिन है. वे भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित और असरदार अभिनेताओं में एक रहे हैं. अभिनय की चोटी तक उनके सफर की शुरुआत साधारण पृष्ठभूमि से हुई थी. उनका जन्म 12 दिसंबर, 1950 को बेंगलुरु में हुआ था. सबसे पहले उन्होंने 1975 में के. बालाचंदर के 'अपूर्व रागंगल' में छोटा-सा किरदार निभाया. जल्द ही उनका हुनर दुनिया के सामने आया. अब तक उन्होंने 170 से ज्यादा फिल्मों में अपने अभिनय का जादू दिखाया है. इनमें से ज्यादातर तमिलअभिनय किया है, जिनमें मुख्य रूप से तमिल हैं। इसके अलावा तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, मलयालम और बंगाली फिल्में शामिल हैं.
रजनीकांत की कुछ मशहूर फिल्मों में 1995 की बाशा, 1991 की थलपति, 2007 की शिवाजी, 2010 की एंथिरन, 2016 की कबाली (2016) और 2023 की जेलर शामिल हैं. इनमें 1999 की पदयप्पा जैसी कई फिल्मों को उनके 75वें जन्मदिन पर दोबारा रिलीज किया जा रहा है.
फिल्म को रजनीकांत के योगदान को देश के मशहूर पुरस्कारों और खिताबों से नवाजा गया है. उन्हें साल 2000 में पद्म भूषण, 2016 में पद्म विभूषण के अलावा भारतीय सिनेमा जगत के सर्वोच्च दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उन्हें सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्का और IFFI में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है.
इसके अलावा उन्हें कई दक्षिण भारतीय फिल्म फेयर सिनेमा एक्सप्रेस पुरस्कार और फिल्म फैन्स एसोसिएशन के लिए नल्लवनुकु नल्लावन, थलपथी, अन्नामलाई, बाशा और वल्ली जैसी फिल्मों के लिए सम्मानित किया गया है.
रजनीकांत को एशियावीक और फोर्ब्स इंडिया जैसी पत्रिकाओं में सबसे असरदार भारतीय के रूप में शामिल किया गया, जो वैश्विक स्तर पर उनके सांस्कृतिक योगदान का प्रतीक है.
दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रजनीकांत का आज 75वां जन्मदिन है. वे भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित और असरदार अभिनेताओं में एक रहे हैं. अभिनय की चोटी तक उनके सफर की शुरुआत साधारण पृष्ठभूमि से हुई थी. उनका जन्म 12 दिसंबर, 1950 को बेंगलुरु में हुआ था. सबसे पहले उन्होंने 1975 में के. बालाचंदर के 'अपूर्व रागंगल' में छोटा-सा किरदार निभाया. जल्द ही उनका हुनर दुनिया के सामने आया. अब तक उन्होंने 170 से ज्यादा फिल्मों में अपने अभिनय का जादू दिखाया है. इनमें से ज्यादातर तमिलअभिनय किया है, जिनमें मुख्य रूप से तमिल हैं। इसके अलावा तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, मलयालम और बंगाली फिल्में शामिल हैं.
रजनीकांत की कुछ मशहूर फिल्मों में 1995 की बाशा, 1991 की थलपति, 2007 की शिवाजी, 2010 की एंथिरन, 2016 की कबाली (2016) और 2023 की जेलर शामिल हैं. इनमें 1999 की पदयप्पा जैसी कई फिल्मों को उनके 75वें जन्मदिन पर दोबारा रिलीज किया जा रहा है.
फिल्म को रजनीकांत के योगदान को देश के मशहूर पुरस्कारों और खिताबों से नवाजा गया है. उन्हें साल 2000 में पद्म भूषण, 2016 में पद्म विभूषण के अलावा भारतीय सिनेमा जगत के सर्वोच्च दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उन्हें सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्का और IFFI में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है.
इसके अलावा उन्हें कई दक्षिण भारतीय फिल्म फेयर सिनेमा एक्सप्रेस पुरस्कार और फिल्म फैन्स एसोसिएशन के लिए नल्लवनुकु नल्लावन, थलपथी, अन्नामलाई, बाशा और वल्ली जैसी फिल्मों के लिए सम्मानित किया गया है.
रजनीकांत को एशियावीक और फोर्ब्स इंडिया जैसी पत्रिकाओं में सबसे असरदार भारतीय के रूप में शामिल किया गया, जो वैश्विक स्तर पर उनके सांस्कृतिक योगदान का प्रतीक है.