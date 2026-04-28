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भीषण गर्मी के साइड इफेक्ट, सड़क पर चलती कार अचानक भभक उठी, देखें वीडियो - SUMMER HEAT SIDE EFFECTS

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उमरिया में भीषण गर्मी में लगी चलती कार में आग (Etv Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 10:51 AM IST

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उमरिया : मध्य प्रदेश में इन दिनों प्रचंड गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है. पिछले कुछ दिनों से ज्यादातर शहरों का तापमान 42 डिग्री से ऊपर बना हुआ है. इसका असर अब वाहनों पर भी देखने मिल रहा है. सोमवार को उमरिया में एक चलती हुई कार में अचानक आग लग गई. घटना पनपथा के पास मझौली ताला मार्ग की है. कार मानपुर से चिल्हारी की ओर जा रही थी तभी अचानक ही गाड़ी के अगले हिस्से से धुआं उठने लगा. चालक ने तुरंत ही खतरे को भांप लिया और कार को सड़क किनारे लगा दिया. ड्राइवर द्वारा आग बुझाने के लिए बोनट खोलते ही आग बेकाबू हो गई और पूरी कार आग का गोला बन गई. कार में सवार कार मालिक धर्मेंद्र प्रजापति ने बताया, '' जैसे ही कार में धुआं उठना शुरू हुआ हमें आभास हो गया था कि कार में आग लगने वाली है. सभी ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. तेज गर्मी की वजह से शायद कार में आग लगी है. कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है.''

उमरिया : मध्य प्रदेश में इन दिनों प्रचंड गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है. पिछले कुछ दिनों से ज्यादातर शहरों का तापमान 42 डिग्री से ऊपर बना हुआ है. इसका असर अब वाहनों पर भी देखने मिल रहा है. सोमवार को उमरिया में एक चलती हुई कार में अचानक आग लग गई. घटना पनपथा के पास मझौली ताला मार्ग की है. कार मानपुर से चिल्हारी की ओर जा रही थी तभी अचानक ही गाड़ी के अगले हिस्से से धुआं उठने लगा. चालक ने तुरंत ही खतरे को भांप लिया और कार को सड़क किनारे लगा दिया. ड्राइवर द्वारा आग बुझाने के लिए बोनट खोलते ही आग बेकाबू हो गई और पूरी कार आग का गोला बन गई. कार में सवार कार मालिक धर्मेंद्र प्रजापति ने बताया, '' जैसे ही कार में धुआं उठना शुरू हुआ हमें आभास हो गया था कि कार में आग लगने वाली है. सभी ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. तेज गर्मी की वजह से शायद कार में आग लगी है. कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है.''

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