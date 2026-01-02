केसर का नाम लेते ही कश्मीर याद आ जाता है. केसर की खेती बर्फीले इलाके औ माइनस डिग्री टेंपरेचर पर ही संभव है, लेकिन ओड़िशा के झारसुगुड़ा की रहने वाली सुजाता अग्रवाल ने यहां के गर्म वातावरण में भी केसर उगाने की सफल कोशिश की है. सुजाता ना सिर्फ अपने घर पर कश्मीरी केसर की खेती कर लाखों रुपये कमा रही हैं, बल्कि कई महिलाओं को रोजगार भी दे रही हैं.

सुजाता ने झारसुगुड़ा के मंगल बाजार स्थित अपने 10 बाय 10 कमरे के अंदर कश्मीर जैसा ठंडा वातावरण पैदा किया, उस कमरे में सारी तैयारी के साथ जुलाई 2023 में केसर की खेती शुरू की. चार महीने बाद ही उन्हें उससे फायदा हुआ और ये सिलसिला चल पड़ा.

कोविड काल में उन्होंने पहले हाइड्रोपोनिक और माइक्रो ग्रीन की फार्मिंग में शुरू की. फिर उन्होंने केसर की खेती और उससे होने वाले फायदे के बारे में पढ़ा. केसर की खेती के लिए उन्होंने जरूरी ट्रेनिंग ली और फिर उसका उत्पादन शुरू किया. इस काम में उन्हें बेटियों की मदद मिली. उन्होंने केसर से कई ब्यूटी प्रोडक्ट भी बनाएं हैं, जिनकी बाजार में जबर्दस्त डिमांड है.