ETV Bharat / Videos

धरोहर को सहेजतीं सुगिया देवी, सोहराई कला की धरोहर को रखे हुए हैं जिंदा - SUGIYA DEVI PRESERVES THE HERITAGE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 12, 2025 at 10:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

झारखंड की सोहराई चित्रकला...इसको आज भी जिंदा रखे हुए हैं हजारीबाग की सुगिया देवी. इस कला की जड़े हज़ारों साल पुरानी हैं. इस कला की उत्पत्ति लगभग 7000 ईसा पूर्व के गुफा चित्रों से जुड़ी है. ये चित्रकारी झारखंड के आदिवासी समुदायों, कुर्मी, संथाल, मुंडा और उरांव जनजातियों की महिलाओं द्वारा पीढ़ियों से की जा रहा है.

सोहराई केवल एक कला नहीं, बल्कि जीवन के उत्सव की अभिव्यक्ति है. फसल कटाई के बाद, जब धरती हरी-भरी हो जाती है, तो महिलाएँ अपने घरों की दीवारों को मिट्टी, गोबर और खनिज रंगों से सजाकर देवी-देवताओं और जानवरों के चित्र बनाती हैं...और जीवन के विभिन्न रंगों को उकेरती हैं.

राजधानी रांची में स्थापना दिवस की तैयारी चल रही है. शहर को सजाया-संवारा जा रहा है. जिसक लिए सुगिया देवी और उनकी टीम सोहराई पेंटिंग बना रही हैं. 2020 में सोहराई-खोवर चित्रकला को जीआई टैग मिला चुका है.

झारखंड की सोहराई चित्रकला...इसको आज भी जिंदा रखे हुए हैं हजारीबाग की सुगिया देवी. इस कला की जड़े हज़ारों साल पुरानी हैं. इस कला की उत्पत्ति लगभग 7000 ईसा पूर्व के गुफा चित्रों से जुड़ी है. ये चित्रकारी झारखंड के आदिवासी समुदायों, कुर्मी, संथाल, मुंडा और उरांव जनजातियों की महिलाओं द्वारा पीढ़ियों से की जा रहा है.

सोहराई केवल एक कला नहीं, बल्कि जीवन के उत्सव की अभिव्यक्ति है. फसल कटाई के बाद, जब धरती हरी-भरी हो जाती है, तो महिलाएँ अपने घरों की दीवारों को मिट्टी, गोबर और खनिज रंगों से सजाकर देवी-देवताओं और जानवरों के चित्र बनाती हैं...और जीवन के विभिन्न रंगों को उकेरती हैं.

राजधानी रांची में स्थापना दिवस की तैयारी चल रही है. शहर को सजाया-संवारा जा रहा है. जिसक लिए सुगिया देवी और उनकी टीम सोहराई पेंटिंग बना रही हैं. 2020 में सोहराई-खोवर चित्रकला को जीआई टैग मिला चुका है.

For All Latest Updates

TAGGED:

JHARKHAND TRADITIONAL ART
SUGIYA DEVI PRESERVES THE HERITAGE
SOHRAI ART
धरोहर को सहेजतीं सुगिया देवी
SUGIYA DEVI PRESERVES THE HERITAGE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

DELHI BLAST

पीएम मोदी ने की सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति की बैठक , दिल्ली ब्लास्ट को सरकार ने माना आतंकी हमला

November 12, 2025 at 10:28 PM IST
massive fire after an explosion

फार्मा कंपनी में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग, 2 लोगों की मौत, 19 लोग घायल

November 12, 2025 at 10:13 PM IST
Onions bring tears to the eyes of farmers!

प्याज ने किसानों के निकाले आंसू !, 1 रूपये प्रति किलो प्याज बेचने को मजबूर

November 12, 2025 at 10:02 PM IST
BJP WORKER ORDER LADDUS

बंपर जीत की उम्मीद लगाए हैं बीजेपी कार्यकर्ता, मतगणना से पहले पटना में 501 किलो लड्डू बनाने का दिया ऑर्डर

November 12, 2025 at 9:50 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कैसे बना आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद? जिसने कभी नरेंद्र मोदी को दी थी मारने की धमकी

लाल किला ब्लास्ट मामला: सामने आया पुलवामा कनेक्शन, जानें कहां तक पहुंची पुलिस की जांच

'मिसाल बना बिहार चुनाव..' 243 विधानसभा सीटों पर ऐतिहासिक वोटिंग, आयोग ने सराहा

दिल्ली में बदरपुर टोल के रास्ते घुसी थी "ब्लास्ट" होने वाली हुंडई i20, CCTV फुटेज में कार चलाता दिखा "मास्क मैन"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.